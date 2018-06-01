İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DDEreğli Demir Çelik39.690.000.0002,23Garanti Bankası35.910.000.0000,85Koç Holding35.096.829.0121,20Akbank31.040.000.0000,75İş Bankası (C)26.414.823.9000,59Tüpraş26.394.183.6803,65Turkcell25.850.000.0001,82Aselsan23.600.000.0004,68Türk Hava Yolları22.908.000.0001,14Ford Otosan22.844.241.0007,08Enka İnşaat22.100.000.0000,88Bim Mağazalar20.796.600.0006,50Türk Telekom20.545.000.0004,14Sabancı Holding18.588.079.8110,69Yapı ve Kredi Bank.17.257.793.5970,55Anadolu Efes14.305.263.1541,29Vakıflar Bankası13.400.000.0000,54Tofaş Oto. Fab.12.340.000.0004,13Arçelik11.115.728.9721,65T. Halk Bankası9.437.500.0000,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

