FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 800 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 800 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.515.000.000 2,22 Garanti Bankası 35.784.000.000 0,84 Koç Holding 35.375.777.798 1,21 Akbank 30.840.000.000 0,75 Tüpraş 26.469.309.440 3,66 İş Bankası (C) 26.234.825.100 0,59 Turkcell 25.894.000.000 1,82 Aselsan 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 23.160.060.000 7,18 Türk Hava Yolları 22.839.000.000 1,14 Enka İnşaat 22.100.000.000 0,88 Bim Mağazalar 20.766.240.000 6,49 Türk Telekom 19.600.000.000 3,95 Sabancı Holding 18.567.675.772 0,69 Yapı ve Kredi Bank. 16.996.970.520 0,54 Anadolu Efes 14.068.421.049 1,27 Vakıflar Bankası 13.375.000.000 0,54 Tofaş Oto. Fab. 12.300.000.000 4,12 Arçelik 11.048.156.152 1,64 T. Halk Bankası 9.350.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- YenidenMayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden
Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanınBaşbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

Ordu'da arsa fiyatları fırladı! Borsa ile yarışıyor

Ordu'da arsa fiyatları fırladı! Borsa ile yarışıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.