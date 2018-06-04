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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 805 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.410.000.000 2,21 Garanti Bankası 36.246.000.000 0,86 Koç Holding 35.882.957.408 1,23 Akbank 31.600.000.000 0,77 Tüpraş 26.644.602.880 3,68 İş Bankası (C) 26.549.823.000 0,59 Turkcell 25.982.000.000 1,83 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 23.054.787.000 7,14 Türk Hava Yolları 22.866.600.000 1,14 Enka İnşaat 22.400.000.000 0,89 Bim Mağazalar 20.508.180.000 6,41 Türk Telekom 19.670.000.000 3,96 Sabancı Holding 18.771.716.165 0,69 Yapı ve Kredi Bank. 17.127.382.059 0,54 Anadolu Efes 14.092.105.259 1,27 Vakıflar Bankası 13.550.000.000 0,54 Tofaş Oto. Fab. 12.270.000.000 4,11 Arçelik 11.102.214.408 1,65 Halkbank 9.512.500.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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