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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 800 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 800 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.550.000.000 2,22 Garanti Bankası 35.868.000.000 0,85 Koç Holding 35.756.162.505 1,22 Akbank 31.000.000.000 0,75 İş Bankası (C) 26.189.825.400 0,59 Turkcell 26.136.000.000 1,84 Tüpraş 26.068.638.720 3,60 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 23.195.151.000 7,19 Türk Hava Yolları 22.494.000.000 1,12 Enka İnşaat 22.300.000.000 0,89 Bim Mağazalar 20.493.000.000 6,40 Türk Telekom 19.040.000.000 3,83 Sabancı Holding 18.588.079.811 0,69 Yapı ve Kredi Bank. 16.736.147.443 0,53 Anadolu Efes 14.376.315.786 1,30 Vakıflar Bankası 13.225.000.000 0,53 Tofaş Oto. Fab. 12.050.000.000 4,03 Arçelik 10.757.593.024 1,60 Halkbank 9.450.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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