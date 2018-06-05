İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 795 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.445.000.000 2,21 Garanti Bankası 35.742.000.000 0,84 Koç Holding 35.680.085.564 1,22 Akbank 30.840.000.000 0,75 Tüpraş 26.294.016.000 3,64 Turkcell 26.048.000.000 1,83 İş Bankası (C) 26.009.826.600 0,58 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 22.774.059.000 7,06 Türk Hava Yolları 22.190.400.000 1,11 Enka İnşaat 22.150.000.000 0,88 Bim Mağazalar 20.310.840.000 6,35 Türk Telekom 19.145.000.000 3,85 Sabancı Holding 18.302.423.261 0,68 Yapı ve Kredi Bank. 16.562.265.392 0,52 Anadolu Efes 14.198.684.207 1,28 Vakıflar Bankası 13.225.000.000 0,53 Tofaş Oto. Fab. 12.050.000.000 4,03 Arçelik 10.642.719.229 1,58 Halkbank 9.387.500.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

