FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 790 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 790 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.270.000.000 2,20 Koç Holding 35.705.444.544 1,22 Garanti Bankası 35.238.000.000 0,83 Akbank 30.240.000.000 0,74 Tüpraş 26.794.854.400 3,70 İş Bankası (C) 25.649.829.000 0,57 Turkcell 25.630.000.000 1,80 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 22.809.150.000 7,07 Türk Hava Yolları 22.080.000.000 1,10 Enka İnşaat 21.850.000.000 0,87 Bim Mağazalar 20.295.660.000 6,34 Türk Telekom 18.515.000.000 3,73 Sabancı Holding 17.996.362.671 0,67 Yapı ve Kredi Bank. 16.257.971.802 0,51 Anadolu Efes 14.388.157.891 1,30 Vakıflar Bankası 13.075.000.000 0,52 Tofaş Oto. Fab. 12.110.000.000 4,05 Arçelik 10.514.330.870 1,56 Coca Cola İçecek 9.233.659.387 1,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdikBTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik
ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştıASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

'Kur üzerinden oynanan oyunlarla 24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız'

'Kur üzerinden oynanan oyunlarla 24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız'

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.