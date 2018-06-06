İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 775 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.185.000.000 2,14 Koç Holding 34.538.931.441 1,18 Garanti Bankası 34.440.000.000 0,81 Akbank 29.400.000.000 0,71 Tüpraş 26.519.393.280 3,67 Turkcell 25.344.000.000 1,78 İş Bankası (C) 25.064.832.900 0,56 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 22.300.330.500 6,91 Enka İnşaat 21.500.000.000 0,86 Türk Hava Yolları 21.100.200.000 1,05 Yapı ve Kredi Bank. 19.428.217.953 0,61 Bim Mağazalar 19.020.540.000 5,94 Türk Telekom 18.235.000.000 3,67 Sabancı Holding 17.404.645.531 0,64 Anadolu Efes 14.127.631.575 1,28 Vakıflar Bankası 12.800.000.000 0,51 Tofaş Oto. Fab. 11.690.000.000 3,91 Arçelik 10.088.622.101 1,50 Coca Cola İçecek 9.106.473.996 1,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

