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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 785 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 785 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.500.000.000 2,16 Garanti Bankası 35.700.000.000 0,84 Koç Holding 34.995.393.090 1,20 Akbank 29.800.000.000 0,72 Tüpraş 26.794.854.400 3,70 İş Bankası (C) 26.099.826.000 0,58 Turkcell 25.586.000.000 1,80 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 22.388.058.000 6,94 Enka İnşaat 21.350.000.000 0,85 Türk Hava Yolları 21.072.600.000 1,05 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,64 Bim Mağazalar 19.749.180.000 6,17 Türk Telekom 18.655.000.000 3,76 Sabancı Holding 18.118.786.907 0,67 Anadolu Efes 14.032.894.733 1,27 Vakıflar Bankası 13.175.000.000 0,53 Tofaş Oto. Fab. 11.750.000.000 3,93 Arçelik 10.142.680.357 1,50 Şişe Cam 9.180.000.000 0,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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