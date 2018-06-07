İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 790 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.780.000.000 2,18 Garanti Bankası 35.784.000.000 0,84 Koç Holding 35.147.546.973 1,20 Akbank 30.040.000.000 0,73 Tüpraş 27.195.525.120 3,76 İş Bankası (C) 26.279.824.800 0,59 Turkcell 25.916.000.000 1,82 Ford Otosan 22.651.240.500 7,02 Enka İnşaat 21.500.000.000 0,86 ASELSAN 21.400.000.000 4,25 Yapı ve Kredi Bank. 20.864.216.671 0,66 Türk Hava Yolları 20.851.800.000 1,04 Bim Mağazalar 19.976.880.000 6,24 Türk Telekom 18.375.000.000 3,70 Sabancı Holding 18.343.231.340 0,68 Anadolu Efes 14.115.789.470 1,27 Vakıflar Bankası 13.225.000.000 0,53 Tofaş Oto. Fab. 11.980.000.000 4,01 Arçelik 10.291.340.562 1,53 Halkbank 9.175.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

