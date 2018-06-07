İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 799 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.885.000.000 2,18 Garanti Bankası 36.582.000.000 0,86 Koç Holding 36.161.906.193 1,24 Akbank 30.560.000.000 0,74 Tüpraş 28.422.579.200 3,93 İş Bankası (C) 26.639.822.400 0,60 Turkcell 25.938.000.000 1,83 Ford Otosan 22.300.330.500 6,91 Yapı ve Kredi Bank. 22.215.744.877 0,70 ASELSAN 21.600.000.000 4,29 Enka İnşaat 21.400.000.000 0,85 Türk Hava Yolları 20.907.000.000 1,04 Bim Mağazalar 20.599.260.000 6,44 Sabancı Holding 18.669.695.969 0,69 Türk Telekom 18.585.000.000 3,74 Anadolu Efes 14.092.105.259 1,27 Vakıflar Bankası 13.375.000.000 0,54 Tofaş Oto. Fab. 12.220.000.000 4,09 Arçelik 10.412.971.639 1,54 Şişe Cam 9.382.500.000 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

