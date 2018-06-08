İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 787 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.660.000.000 2,11 Koç Holding 35.705.444.544 1,22 Garanti Bankası 35.616.000.000 0,84 Akbank 29.960.000.000 0,73 Tüpraş 27.696.363.520 3,83 İş Bankası (C) 26.009.826.600 0,58 Turkcell 25.630.000.000 1,80 Yapı ve Kredi Bank. 22.300.215.390 0,71 Ford Otosan 22.054.693.500 6,83 ASELSAN 21.540.000.000 4,27 Enka İnşaat 21.200.000.000 0,85 Bim Mağazalar 20.371.560.000 6,36 Türk Hava Yolları 19.582.200.000 0,98 Türk Telekom 18.655.000.000 3,76 Sabancı Holding 18.139.190.947 0,67 Anadolu Efes 14.032.894.733 1,27 Vakıflar Bankası 13.025.000.000 0,52 Tofaş Oto. Fab. 12.050.000.000 4,03 Arçelik 10.217.010.460 1,52 Şişe Cam 9.450.000.000 0,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

