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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 780 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 780 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.120.000.000 2,03 Koç Holding 35.629.367.603 1,22 Garanti Bankası 35.280.000.000 0,83 Akbank 29.720.000.000 0,72 Tüpraş 27.646.279.680 3,82 İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,58 Turkcell 25.740.000.000 1,81 ASELSAN 24.327.600.000 4,83 Ford Otosan 22.107.330.000 6,85 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,68 Enka İnşaat 21.050.000.000 0,84 Bim Mağazalar 20.219.760.000 6,32 Türk Telekom 18.795.000.000 3,78 Türk Hava Yolları 18.588.600.000 0,93 Sabancı Holding 18.343.231.340 0,68 Anadolu Efes 14.352.631.575 1,30 Vakıflar Bankası 12.925.000.000 0,52 Tofaş Oto. Fab. 12.190.000.000 4,08 Arçelik 10.257.554.152 1,52 Şişe Cam 9.787.500.000 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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