İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 765 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.490.000.000 1,99 Koç Holding 35.401.136.778 1,21 Garanti Bankası 34.734.000.000 0,82 Akbank 29.040.000.000 0,71 Tüpraş 27.420.902.400 3,79 Turkcell 25.300.000.000 1,78 İş Bankası (C) 25.289.831.400 0,56 ASELSAN 24.373.200.000 4,84 Ford Otosan 21.458.146.500 6,65 Enka İnşaat 21.100.000.000 0,84 Yapı ve Kredi Bank. 20.526.334.620 0,65 Bim Mağazalar 19.703.640.000 6,16 Türk Hava Yolları 18.768.000.000 0,93 Türk Telekom 18.515.000.000 3,73 Sabancı Holding 17.669.898.042 0,65 Anadolu Efes 13.582.894.733 1,23 Vakıflar Bankası 12.625.000.000 0,51 Tofaş Oto. Fab. 11.850.000.000 3,97 Arçelik 10.115.651.229 1,50 Şişe Cam 9.697.500.000 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

