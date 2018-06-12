İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 775 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.135.000.000 2,08 Koç Holding 35.933.675.369 1,23 Garanti Bankası 35.154.000.000 0,83 Akbank 29.520.000.000 0,72 Tüpraş 27.671.321.600 3,83 İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,58 Turkcell 25.630.000.000 1,80 ASLESAN 24.236.400.000 4,81 Ford Otosan 22.809.150.000 7,07 Enka İnşaat 20.750.000.000 0,83 Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,65 Bim Mağazalar 20.067.960.000 6,27 Türk Telekom 18.515.000.000 3,73 Sabancı Holding 18.384.039.418 0,68 Türk Hava Yolları 18.285.000.000 0,91 Anadolu Efes 14.080.263.154 1,27 Vakıflar Bankası 12.825.000.000 0,51 Tofaş Oto. Fab. 11.900.000.000 3,98 Arçelik 10.581.903.690 1,57 Şişe Cam 9.675.000.000 0,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

