İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 762 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.680.000.000 2,06 Koç Holding 35.198.264.934 1,20 Garanti Bankası 34.566.000.000 0,82 Akbank 29.240.000.000 0,71 Tüpraş 27.220.567.040 3,76 İş Bankası (C) 25.784.828.100 0,58 Turkcell 24.970.000.000 1,76 ASELSAN 24.008.400.000 4,76 Ford Otosan 21.317.782.500 6,61 Enka İnşaat 20.750.000.000 0,83 Yapı ve Kredi Bank. 19.850.570.517 0,63 Bim Mağazalar 19.734.000.000 6,17 Türk Telekom 18.235.000.000 3,67 Türk Hava Yolları 17.733.000.000 0,88 Sabancı Holding 17.690.302.082 0,65 Anadolu Efes 13.736.842.102 1,24 Vakıflar Bankası 12.525.000.000 0,50 Tofaş Oto. Fab. 11.760.000.000 3,94 Arçelik 10.446.758.049 1,55 Şişe Cam 9.382.500.000 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

