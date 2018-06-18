FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 760 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 760 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.085.000.000 2,03 Koç Holding 35.147.546.973 1,20 Garanti Bankası 34.524.000.000 0,81 Akbank 28.760.000.000 0,70 Tüpraş 28.397.537.280 3,93 İş Bankası (C) 25.469.830.200 0,57 Turkcell 24.574.000.000 1,73 Ford Otosan 22.370.512.500 6,93 ASELSAN 22.287.000.000 4,42 Enka İnşaat 21.150.000.000 0,84 Bim Mağazalar 19.825.080.000 6,19 Yapı ve Kredi Bank. 19.174.806.415 0,61 Türk Hava Yolları 17.277.600.000 0,86 Türk Telekom 17.255.000.000 3,47 Sabancı Holding 17.221.009.178 0,64 Anadolu Efes 13.784.210.523 1,24 Vakıflar Bankası 12.250.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 11.820.000.000 3,96 Arçelik 10.467.029.895 1,55 Şişe Cam 9.067.500.000 0,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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