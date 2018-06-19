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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 760 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.365.000.000 2,04 Koç Holding 35.502.572.700 1,21 Garanti Bankası 34.734.000.000 0,82 Akbank 28.800.000.000 0,70 Tüpraş 27.921.740.800 3,86 İş Bankası (C) 25.694.828.700 0,57 Turkcell 24.376.000.000 1,72 ASELSAN 22.298.400.000 4,42 Ford Otosan 21.861.693.000 6,77 Enka İnşaat 21.600.000.000 0,86 Bim Mağazalar 19.673.280.000 6,15 Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,61 Türk Hava Yolları 17.498.400.000 0,87 Sabancı Holding 17.057.776.863 0,63 Türk Telekom 16.835.000.000 3,39 Anadolu Efes 13.784.210.523 1,24 Vakıflar Bankası 12.325.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 11.640.000.000 3,90 Arçelik 10.406.214.357 1,54 Halkbank 9.112.500.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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