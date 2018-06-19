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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 770 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 770 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.115.000.000 2,14 Koç Holding 36.009.752.310 1,23 Garanti Bankası 35.070.000.000 0,83 Akbank 29.160.000.000 0,71 Tüpraş 28.222.243.840 3,90 İş Bankası (C) 26.144.825.700 0,58 Turkcell 24.904.000.000 1,75 ASELSAN 23.142.000.000 4,59 Ford Otosan 22.423.149.000 6,95 Enka İnşaat 21.850.000.000 0,87 Bim Mağazalar 19.718.820.000 6,16 Yapı ve Kredi Bank. 19.512.688.466 0,62 Türk Hava Yolları 17.719.200.000 0,88 Sabancı Holding 17.465.857.649 0,65 Türk Telekom 17.115.000.000 3,45 Anadolu Efes 13.677.631.575 1,23 Vakıflar Bankası 12.475.000.000 0,50 Tofaş Oto. Fab. 11.840.000.000 3,96 Arçelik 10.507.573.588 1,56 Halkbank 9.212.500.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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