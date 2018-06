İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 770 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD EREGLI DEMIR CELIK 36.995.000.000 KOC HOLDING 35.806.879.760 T. GARANTI BANKASI 35.070.000.000 AKBANK 29.080.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 28.147.118.080 T. IS BANKASI C GRUBU 26.189.825.400 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.344.000.000 ASELSAN 23.734.800.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.500.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 22.142.421.000 ISKENDERUN DEMIR CELIK 20.358.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.681.628.830 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 19.506.300.000 TURK HAVA YOLLARI AS 17.595.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 17.384.242.080 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 17.114.999.999 DENIZBANK A.S. 16.746.305.000 QNB FINANSBANK 15.041.500.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 13.630.263.154 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 12.425.000.000Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)