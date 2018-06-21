İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 775 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.314.060.076 1,24 Ereğli Demir Çelik 35.910.000.000 2,02 Garanti Bankası 35.238.000.000 0,83 Akbank 29.000.000.000 0,70 Tüpraş 28.422.579.200 3,93 İş Bankası (C) 26.414.823.900 0,59 Turkcell 25.696.000.000 1,81 ASELSAN 24.054.000.000 4,77 Enka İnşaat 23.100.000.000 0,92 Ford Otosan 22.686.331.500 7,03 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,63 Bim Mağazalar 19.597.380.000 6,12 Sabancı Holding 17.873.938.436 0,66 Türk Hava Yolları 17.567.400.000 0,88 Türk Telekom 17.535.000.000 3,53 Anadolu Efes 13.760.526.312 1,24 Vakıflar Bankası 12.325.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 12.310.000.000 4,12 Arçelik 10.662.991.075 1,58 Halkbank 9.300.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır

