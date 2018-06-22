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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 780 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.150.906.433 1,27 Ereğli Demir Çelik 36.995.000.000 2,08 Garanti Bankası 35.364.000.000 0,83 Akbank 29.280.000.000 0,71 Tüpraş 28.197.201.920 3,90 İş Bankası (C) 27.269.818.200 0,61 Turkcell 25.454.000.000 1,79 Ford Otosan 24.142.608.000 7,48 ASELSAN 24.099.600.000 4,78 Enka İnşaat 23.050.000.000 0,92 Bim Mağazalar 19.900.980.000 6,22 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,63 Sabancı Holding 17.792.322.278 0,66 Türk Hava Yolları 17.553.600.000 0,87 Türk Telekom 17.500.000.000 3,52 Anadolu Efes 14.186.842.101 1,28 Tofaş Oto. Fab. 12.560.000.000 4,20 Vakıflar Bankası 12.150.000.000 0,49 Arçelik 10.906.253.229 1,62 Halkbnk 9.262.500.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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