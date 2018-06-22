İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 783 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.820.000.000 2,07 Koç Holding 36.643.726.823 1,25 Garanti Bankası 35.784.000.000 0,84 Akbank 29.480.000.000 0,72 Tüpraş 28.422.579.200 3,93 İş Bankası (C) 26.999.820.000 0,60 Turkcell 25.300.000.000 1,78 Ford Otosan 24.475.972.500 7,58 ASELSAN 24.099.600.000 4,78 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,94 Bim Mağazalar 20.720.700.000 6,47 Yapı ve Kredi Bank. 19.850.570.517 0,63 Sabancı Holding 18.159.594.986 0,67 Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,89 Türk Telekom 17.360.000.000 3,50 Anadolu Efes 14.210.526.312 1,28 Tofaş Oto. Fab. 12.740.000.000 4,26 Vakıflar Bankası 12.250.000.000 0,49 Arçelik 10.960.311.485 1,63 Şişe Cam 9.315.000.000 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

