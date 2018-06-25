İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 779 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

BIST 100 Ereğli Demir Çelik36.575.000.0002,05Koç Holding35.274.341.8761,21Garanti Bankası35.196.000.0000,83Akbank28.840.000.0000,70Tüpraş28.497.704.9603,94İş Bankası (C)26.009.826.6000,58Turkcell25.806.000.0001,82Aselsan24.578.400.0004,88Ford Otosan23.370.606.0007,24Enka İnşaat23.050.000.0000,92Bim Mağazalar20.234.940.0006,32Yapı ve Kredi Bank.19.850.570.5170,63Türk Hava Yolları18.147.000.0000,90Sabancı Holding18.037.170.7500,67Türk Telekom17.500.000.0003,52Anadolu Efes14.151.315.7861,28Vakıflar Bankası12.225.000.0000,49Tofaş Oto. Fab.12.050.000.0004,03Arçelik10.568.389.1261,57Şişe Cam9.315.000.0000,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

