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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 775 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.190.000.000 2,03 Koç Holding 34.615.008.383 1,18 Garanti Bankası 34.398.000.000 0,81 Tüpraş 28.798.208.000 3,98 Akbank 28.760.000.000 0,70 Turkcell 26.026.000.000 1,83 İş Bankası (C) 25.424.830.500 0,57 Aselsan 24.988.800.000 4,96 Enka İnşaat 23.150.000.000 0,92 Ford Otosan 21.791.511.000 6,75 Bim Mağazalar 20.310.840.000 6,35 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,63 Sabancı Holding 17.894.342.475 0,66 Türk Hava Yolları 17.760.600.000 0,88 Türk Telekom 17.430.000.000 3,51 Anadolu Efes 13.796.052.628 1,25 Vakıflar Bankası 12.100.000.000 0,48 Tofaş Oto. Fab. 11.820.000.000 3,96 Arçelik 10.331.884.254 1,53 Şişe Cam 9.382.500.000 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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