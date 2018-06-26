İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 774 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.540.000.000 2,05 Koç Holding 34.336.059.597 1,17 Garanti Bankası 34.230.000.000 0,81 Akbank 29.000.000.000 0,70 Tüpraş 28.522.746.880 3,94 Turkcell 25.740.000.000 1,81 Aselsan 25.308.000.000 5,02 İş Bankası (C) 25.064.832.900 0,56 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,92 Ford Otosan 21.861.693.000 6,77 Bim Mağazalar 20.067.960.000 6,27 Yapı ve Kredi Bank. 19.512.688.466 0,62 Türk Hava Yolları 17.912.400.000 0,89 Sabancı Holding 17.567.877.846 0,65 Türk Telekom 17.255.000.000 3,47 Anadolu Efes 13.582.894.733 1,23 Vakıflar Bankası 12.025.000.000 0,48 Tofaş Oto. Fab. 12.010.000.000 4,02 Arçelik 10.277.825.998 1,52 Şişe Cam 9.292.500.000 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

