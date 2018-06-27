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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 787 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 787 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.050.000.000 2,02 Koç Holding 35.375.777.798 1,21 Garanti Bankası 35.238.000.000 0,83 Akbank 30.040.000.000 0,73 Turkcell 26.862.000.000 1,89 Tüpraş 26.819.896.320 3,71 Aselsan 25.878.000.000 5,14 İş Bankası (C) 25.739.828.400 0,58 Enka İnşaat 22.650.000.000 0,90 Ford Otosan 21.703.783.500 6,72 Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,65 Bim Mağazalar 20.234.940.000 6,32 Türk Hava Yolları 19.016.400.000 0,95 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,67 Türk Telekom 17.570.000.000 3,54 Anadolu Efes 13.677.631.575 1,23 Vakıflar Bankası 12.275.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 12.180.000.000 4,08 Arçelik 10.453.515.331 1,55 Şişe Cam 9.405.000.000 0,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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