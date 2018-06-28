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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 789 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 789 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.700.000.000 2,00 Koç Holding 35.299.700.856 1,21 Garanti Bankası 35.070.000.000 0,83 Akbank 29.920.000.000 0,73 Turkcell 27.082.000.000 1,91 Tüpraş 26.869.980.160 3,72 Aselsan 26.265.600.000 5,21 İş Bankası (C) 25.739.828.400 0,58 Enka İnşaat 22.550.000.000 0,90 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,68 Ford Otosan 21.089.691.000 6,53 Bim Mağazalar 20.644.800.000 6,45 Türk Hava Yolları 18.850.800.000 0,94 Sabancı Holding 18.037.170.750 0,67 Türk Telekom 17.850.000.000 3,59 Anadolu Efes 13.523.684.207 1,22 Tofaş Oto. Fab. 12.390.000.000 4,15 Vakıflar Bankası 12.300.000.000 0,49 Arçelik 10.318.369.690 1,53 Şişe Cam 9.270.000.000 0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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