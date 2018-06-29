İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 798 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDKoç Holding35.984.393.3301,23Ereğli Demir Çelik35.945.000.0002,02Garanti Bankası35.616.000.0000,84Akbank30.400.000.0000,74Turkcell27.258.000.0001,92Tüpraş27.195.525.1203,76Aselsan26.402.400.0005,24İş Bankası (C)25.919.827.2000,58Enka İnşaat22.950.000.0000,92Ford Otosan21.545.874.0006,68Yapı ve Kredi Bank.21.202.098.7230,67Bim Mağazalar20.553.720.0006,42Türk Hava Yolları18.878.400.0000,94Sabancı Holding18.139.190.9470,67Türk Telekom17.990.000.0003,62Anadolu Efes13.748.684.2071,24Vakıflar Bankası12.450.000.0000,50Tofaş Oto. Fab.12.230.000.0004,09Arçelik10.352.156.1011,54Şişe Cam9.472.500.0000,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

