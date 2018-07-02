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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 798 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 36.643.726.823 1,25 Ereğli Demir Çelik 35.665.000.000 2,00 Garanti Bankası 35.364.000.000 0,83 Akbank 30.120.000.000 0,73 Turkcell 26.950.000.000 1,90 Tüpraş 26.819.896.320 3,71 Aselsan 26.721.600.000 5,30 İş Bankası (C) 25.694.828.700 0,57 Enka İnşaat 23.400.000.000 0,93 İskenderun Demir Çelik 22.591.000.000 2,44 Ford Otosan 21.475.692.000 6,65 Yapı ve Kredi Bank. 21.033.157.697 0,67 Bim Mağazalar 20.341.200.000 6,36 Türk Hava Yolları 19.182.000.000 0,96 Sabancı Holding 17.975.958.632 0,66 Türk Telekom 17.535.000.000 3,53 Anadolu Efes 13.902.631.575 1,26 Vakıflar Bankası 12.275.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 11.990.000.000 4,01 Arçelik 10.440.000.767 1,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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