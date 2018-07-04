FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 798 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.855.000.000 2,07 Koç Holding 35.756.162.505 1,22 Garanti Bankası 35.532.000.000 0,84 Akbank 29.800.000.000 0,72 Tüpraş 27.445.944.320 3,79 Aselsan 27.405.600.000 5,44 Turkcell 27.104.000.000 1,91 İş Bankası (C) 25.604.829.300 0,57 İskenderun Demir Çelik 23.722.000.000 2,57 Enka İnşaat 23.400.000.000 0,93 Ford Otosan 21.001.963.500 6,51 Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,65 Bim Mağazalar 20.493.000.000 6,40 Türk Hava Yolları 19.140.600.000 0,95 Sabancı Holding 17.975.958.632 0,66 Türk Telekom 17.605.000.000 3,54 Anadolu Efes 13.488.157.891 1,22 Vakıflar Bankası 12.175.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 11.420.000.000 3,82 Arçelik 10.345.398.819 1,53Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'
TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisiTSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

'Beyaz altın'a ulaşmak için iğneyle maden kazıyorlar

'Beyaz altın'a ulaşmak için iğneyle maden kazıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

Değişen iklim şartları buğdayı vurdu

Değişen iklim şartları buğdayı vurdu

25 yıllık kadın dondurma ustası

25 yıllık kadın dondurma ustası

Ordulular demiryolu istiyor

Ordulular demiryolu istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.