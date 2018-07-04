İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 799 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.680.000.000 2,06 Koç Holding 35.730.803.525 1,22 Garanti Bankası 35.532.000.000 0,84 Akbank 30.000.000.000 0,73 Aselsan 27.496.800.000 5,46 Turkcell 27.324.000.000 1,92 Tüpraş 27.045.273.600 3,74 İş Bankası (C) 25.829.827.800 0,58 İskenderun Demir Çelik 23.577.000.000 2,55 Enka İnşaat 23.400.000.000 0,93 Ford Otosan 21.230.055.000 6,58 Bim Mağazalar 20.978.760.000 6,55 Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,65 Türk Hava Yolları 19.195.800.000 0,96 Sabancı Holding 17.975.958.632 0,66 Türk Telekom 17.885.000.000 3,60 Anadolu Efes 13.499.999.996 1,22 Vakıflar Bankası 12.350.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 11.410.000.000 3,82 Arçelik 10.183.224.049 1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

