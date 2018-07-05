İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.415.000.000 2,10 Garanti Bankası 36.120.000.000 0,85 Koç Holding 36.035.111.291 1,23 Akbank 30.360.000.000 0,74 Aselsan 28.135.200.000 5,58 Turkcell 27.412.000.000 1,93 Tüpraş 27.220.567.040 3,76 İş Bankası (C) 26.054.826.300 0,58 İskenderun Demir Çelik 23.780.000.000 2,57 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,94 Ford Otosan 21.230.055.000 6,58 Bim Mağazalar 21.176.100.000 6,62 Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,66 Türk Hava Yolları 19.830.600.000 0,99 Türk Telekom 18.200.000.000 3,66 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,67 Anadolu Efes 13.440.789.470 1,21 Vakıflar Bankası 12.550.000.000 0,50 Tofaş Oto. Fab. 11.630.000.000 3,89 Arçelik 10.250.796.870 1,52Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

