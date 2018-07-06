FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDEreğli Demir Çelik37.310.000.0002,09Garanti Bankası35.784.000.0000,84Koç Holding35.680.085.5641,22Akbank30.280.000.0000,74Aselsan29.731.200.0005,90Turkcell28.336.000.0001,99Tüpraş27.020.231.6803,74İş Bankası (C)25.784.828.1000,58Enka İnşaat23.550.000.0000,94İskenderun Demir Çelik23.490.000.0002,54Bim Mağazalar20.948.400.0006,55Ford Otosan20.879.145.0006,47Yapı ve Kredi Bank.20.864.216.6710,66Türk Telekom19.775.000.0003,98Türk Hava Yolları19.720.200.0000,98Sabancı Holding17.812.726.3180,66Anadolu Efes13.405.263.1541,21Vakıflar Bankası12.525.000.0000,50Tofaş Oto. Fab.11.660.000.0003,90Arçelik10.210.253.1781,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyorPegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor
BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldiBİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.