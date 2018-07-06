İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDEreğli Demir Çelik37.310.000.0002,09Garanti Bankası35.784.000.0000,84Koç Holding35.680.085.5641,22Akbank30.280.000.0000,74Aselsan29.731.200.0005,90Turkcell28.336.000.0001,99Tüpraş27.020.231.6803,74İş Bankası (C)25.784.828.1000,58Enka İnşaat23.550.000.0000,94İskenderun Demir Çelik23.490.000.0002,54Bim Mağazalar20.948.400.0006,55Ford Otosan20.879.145.0006,47Yapı ve Kredi Bank.20.864.216.6710,66Türk Telekom19.775.000.0003,98Türk Hava Yolları19.720.200.0000,98Sabancı Holding17.812.726.3180,66Anadolu Efes13.405.263.1541,21Vakıflar Bankası12.525.000.0000,50Tofaş Oto. Fab.11.660.000.0003,90Arçelik10.210.253.1781,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

