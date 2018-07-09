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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 812 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 812 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.240.000.000 2,09 Garanti Bankası 35.994.000.000 0,85 Koç Holding 35.908.316.388 1,23 ASELSAN 31.213.200.000 6,19 Akbank 30.680.000.000 0,75 Turkcell 28.380.000.000 2,00 Tüpraş 27.020.231.680 3,74 İş Bankası (C) 26.189.825.400 0,59 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 23.403.000.000 2,53 Ford Otosan 21.159.873.000 6,56 Yapı ve Kredi Bank. 20.779.746.159 0,66 Bim Mağazalar 20.735.880.000 6,48 Türk Hava Yolları 20.713.800.000 1,03 Türk Telekom 19.250.000.000 3,88 Sabancı Holding 18.057.574.789 0,67 Anadolu Efes 13.263.157.891 1,20 Vakıflar Bankası 12.625.000.000 0,51 Tofaş Oto. Fab. 11.470.000.000 3,84 Arçelik 10.189.981.331 1,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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