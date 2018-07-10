FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 796 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.275.000.000 2,09 Koç Holding 34.792.521.246 1,19 Garanti Bankası 34.146.000.000 0,81 ASELSAN 31.008.000.000 6,15 Akbank 29.600.000.000 0,72 Turkcell 27.456.000.000 1,93 Tüpraş 26.719.728.640 3,69 İş Bankası (C) 25.424.830.500 0,57 İskenderun Demir Çelik 23.026.000.000 2,49 Enka İnşaat 23.000.000.000 0,92 Ford Otosan 21.019.509.000 6,51 Bim Mağazalar 20.690.340.000 6,46 Türk Hava Yolları 20.244.600.000 1,01 Yapı ve Kredi Bank. 19.850.570.517 0,63 Türk Telekom 18.935.000.000 3,81 Sabancı Holding 17.445.453.610 0,64 Anadolu Efes 13.097.368.418 1,18 Vakıflar Bankası 12.275.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 11.250.000.000 3,77 Arçelik 9.966.991.024 1,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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