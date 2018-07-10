İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 789 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.290.000.000 2,15 Koç Holding 34.716.444.305 1,19 Garanti Bankası 33.054.000.000 0,78 ASELSAN 31.327.200.000 6,22 Akbank 29.000.000.000 0,70 Tüpraş 27.045.273.600 3,74 Turkcell 26.642.000.000 1,88 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,55 Enka İnşaat 23.000.000.000 0,92 İskenderun Demir Çelik 22.881.000.000 2,48 Ford Otosan 21.405.510.000 6,63 Bim Mağazalar 20.417.100.000 6,38 Türk Hava Yolları 19.734.000.000 0,98 Yapı ve Kredi Bank. 19.597.158.979 0,62 Türk Telekom 18.375.000.000 3,70 Sabancı Holding 17.221.009.178 0,64 Anadolu Efes 13.227.631.575 1,19 Vakıflar Bankası 11.725.000.000 0,47 Tofaş Oto. Fab. 11.230.000.000 3,76 Şişe Cam 9.810.000.000 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

