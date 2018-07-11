İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 771 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.520.000.000 2,11 Koç Holding 33.245.623.436 1,14 Garanti Bankası 31.248.000.000 0,74 ASELSAN 31.167.600.000 6,18 Akbank 28.120.000.000 0,68 Tüpraş 26.394.183.680 3,65 Turkcell 25.498.000.000 1,80 İş Bankası (C) 23.759.841.600 0,53 İskenderun Demir Çelik 22.678.000.000 2,45 Enka İnşaat 22.500.000.000 0,90 Ford Otosan 21.054.600.000 6,52 Bim Mağazalar 20.584.080.000 6,43 Türk Hava Yolları 19.706.400.000 0,98 Yapı ve Kredi Bank. 19.174.806.415 0,61 Türk Telekom 17.745.000.000 3,57 Sabancı Holding 16.466.059.723 0,61 Anadolu Efes 13.132.894.733 1,19 Vakıflar Bankası 11.275.000.000 0,45 Tofaş Oto. Fab. 11.030.000.000 3,69 Şişe Cam 9.742.500.000 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

