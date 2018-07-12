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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 747 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.820.000.000 2,07 Koç Holding 31.926.956.450 1,09 Garanti Bankası 30.240.000.000 0,71 ASELSAN 29.548.800.000 5,86 Akbank 27.160.000.000 0,66 Tüpraş 25.167.129.600 3,48 Turkcell 24.200.000.000 1,70 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,52 Enka İnşaat 22.450.000.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 21.750.000.000 2,35 Ford Otosan 20.668.599.000 6,40 Bim Mağazalar 20.098.320.000 6,28 Türk Hava Yolları 19.651.200.000 0,98 Yapı ve Kredi Bank. 18.921.394.876 0,60 Türk Telekom 16.555.000.000 3,33 Sabancı Holding 16.262.019.330 0,60 Anadolu Efes 12.185.526.313 1,10 Tofaş Oto. Fab. 10.860.000.000 3,64 Vakıflar Bankası 10.500.000.000 0,42 Şişe Cam 10.147.500.000 1,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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