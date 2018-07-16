İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 747 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.630.000.000 2,00 Koç Holding 32.332.700.138 1,11 ASELSAN 30.438.000.000 6,04 Garanti Bankası 28.938.000.000 0,68 Akbank 26.440.000.000 0,64 Tüpraş 25.467.632.640 3,52 Turkcell 24.464.000.000 1,72 Enka İnşaat 22.750.000.000 0,91 İskenderun Demir Çelik 22.098.000.000 2,39 İş Bankası (C) 22.094.852.700 0,49 Türk Hava Yolları 20.838.000.000 1,04 Ford Otosan 20.791.417.500 6,44 Bim Mağazalar 20.083.140.000 6,27 Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,59 Türk Telekom 16.520.000.000 3,33 Sabancı Holding 15.996.766.819 0,59 Anadolu Efes 12.090.789.470 1,09 Tofaş Oto. Fab. 10.600.000.000 3,55 Vakıflar Bankası 10.100.000.000 0,40 Şişe Cam 10.080.000.000 0,99(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

