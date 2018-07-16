İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 741 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.490.000.000 1,99 Koç Holding 32.510.213.001 1,11 ASELSAN 30.574.800.000 6,07 Garanti Bankası 28.014.000.000 0,66 Akbank 26.000.000.000 0,63 Tüpraş 25.092.003.840 3,47 Turkcell 24.376.000.000 1,72 Enka İnşaat 22.600.000.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 22.127.000.000 2,39 İş Bankası (C) 21.464.856.900 0,48 Türk Hava Yolları 20.851.800.000 1,04 Ford Otosan 20.668.599.000 6,40 Bim Mağazalar 20.128.680.000 6,29 Yapı ve Kredi Bank. 17.654.337.184 0,56 Türk Telekom 16.275.000.000 3,28 Sabancı Holding 16.037.574.898 0,59 Anadolu Efes 11.901.315.786 1,07 Tofaş Oto. Fab. 10.770.000.000 3,60 Şişe Cam 10.260.000.000 1,01 Vakıflar Bankası 9.725.000.000 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

