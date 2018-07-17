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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 754 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 754 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.065.000.000 2,08 ASELSAN 32.786.400.000 6,51 Koç Holding 31.926.956.450 1,09 Garanti Bankası 28.182.000.000 0,66 Akbank 26.560.000.000 0,65 Tüpraş 25.467.632.640 3,52 Turkcell 24.640.000.000 1,73 İskenderun Demir Çelik 23.142.000.000 2,50 Enka İnşaat 22.600.000.000 0,90 Türk Hava Yolları 21.942.000.000 1,09 İş Bankası (C) 21.464.856.900 0,48 Ford Otosan 20.791.417.500 6,44 Bim Mağazalar 20.371.560.000 6,36 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,57 Türk Telekom 16.485.000.000 3,32 Sabancı Holding 16.159.999.134 0,60 Anadolu Efes 11.788.815.786 1,06 Tofaş Oto. Fab. 11.070.000.000 3,71 Şişe Cam 10.552.500.000 1,04 Vakıflar Bankası 9.900.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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