İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 755 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.885.000.000 2,18 ASELSAN 32.330.400.000 6,42 Koç Holding 31.622.648.684 1,08 Garanti Bankası 27.846.000.000 0,66 Akbank 26.040.000.000 0,63 Turkcell 25.520.000.000 1,80 Tüpraş 24.991.836.160 3,46 İskenderun Demir Çelik 23.084.000.000 2,50 Enka İnşaat 22.650.000.000 0,90 Türk Hava Yolları 21.969.600.000 1,09 İş Bankası (C) 21.374.857.500 0,48 Bim Mağazalar 20.811.780.000 6,50 Ford Otosan 20.440.507.500 6,33 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,57 Türk Telekom 16.835.000.000 3,39 Sabancı Holding 15.853.938.544 0,59 Anadolu Efes 11.865.789.471 1,07 Tofaş Oto. Fab. 10.900.000.000 3,65 Şişe Cam 10.440.000.000 1,03 Vakıflar Bankası 10.050.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

