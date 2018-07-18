İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 758 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.640.000.000 2,17 ASELSAN 32.398.800.000 6,43 Koç Holding 31.952.315.430 1,09 Garanti Bankası 28.476.000.000 0,67 Akbank 26.560.000.000 0,65 Turkcell 25.322.000.000 1,78 Tüpraş 25.041.920.000 3,46 İskenderun Demir Çelik 23.055.000.000 2,49 Enka İnşaat 22.500.000.000 0,90 Türk Hava Yolları 22.190.400.000 1,11 İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,49 Bim Mağazalar 21.115.380.000 6,60 Ford Otosan 20.440.507.500 6,33 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,56 Türk Telekom 16.870.000.000 3,40 Sabancı Holding 16.425.251.645 0,61 Anadolu Efes 12.173.684.207 1,10 Tofaş Oto. Fab. 10.950.000.000 3,67 Şişe Cam 10.305.000.000 1,02 Vakıflar Bankası 9.975.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

