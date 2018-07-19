İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 763 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.570.000.000 2,16 Koç Holding 32.713.084.845 1,12 ASELSAN 32.170.800.000 6,38 Garanti Bankası 28.434.000.000 0,67 Akbank 26.600.000.000 0,65 Turkcell 25.344.000.000 1,78 Tüpraş 25.092.003.840 3,47 İskenderun Demir Çelik 22.852.000.000 2,47 Enka İnşaat 22.600.000.000 0,90 Türk Hava Yolları 22.162.800.000 1,10 Bim Mağazalar 21.889.560.000 6,84 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,49 Ford Otosan 20.949.327.000 6,49 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,57 Türk Telekom 17.080.000.000 3,44 Sabancı Holding 16.649.696.077 0,62 Anadolu Efes 12.078.947.365 1,09 Tofaş Oto. Fab. 11.020.000.000 3,69 Şişe Cam 10.350.000.000 1,02 Vakıflar Bankası 10.025.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

