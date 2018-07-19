İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.445.000.000 2,21 Koç Holding 33.093.469.553 1,13 ASELSAN 32.262.000.000 6,40 Garanti Bankası 28.266.000.000 0,67 Akbank 26.280.000.000 0,64 Turkcell 25.234.000.000 1,78 Tüpraş 24.991.836.160 3,46 İskenderun Demir Çelik 22.794.000.000 2,47 Enka İnşaat 22.600.000.000 0,90 Türk Hava Yolları 22.176.600.000 1,10 Bim Mağazalar 21.980.640.000 6,87 Ford Otosan 21.475.692.000 6,65 İş Bankası (C) 21.464.856.900 0,48 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,56 Türk Telekom 17.010.000.000 3,42 Sabancı Holding 16.690.504.156 0,62 Anadolu Efes 12.019.736.839 1,09 Tofaş Oto. Fab. 11.040.000.000 3,70 Şişe Cam 10.620.000.000 1,05 TAV Havalimanları 9.881.250.000 2,46Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

