FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 769 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 20.07.2018PDPD/DDEreğli Demir Çelik39.305.000.0002,21Koç Holding32.890.597.7091,12Aselsan32.216.400.0006,39Garanti Bankası28.728.000.0000,68Akbank26.440.000.0000,64Tüpraş25.192.171.5203,48Turkcell24.992.000.0001,76İskenderun Demir Çelik23.258.000.0002,52Enka İnşaat23.050.000.0000,92Türk Hava Yolları22.218.000.0001,11Bim Mağazalar21.874.380.0006,83İş Bankası (C)21.734.855.1000,49Ford Otosan21.405.510.0006,63Yapı ve Kredi Bank.18.245.630.7730,58Türk Telekom17.325.000.0003,49Sabancı Holding16.568.079.9200,61Anadolu Efes11.924.999.9971,08Tofaş Oto. Fab.11.150.000.0003,73Şişe Cam10.642.500.0001,05Vakıflar Bankası10.025.000.0000,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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