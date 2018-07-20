FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 773 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 773 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.340.000.000 2,21 Koç Holding 33.118.828.533 1,13 ASELSAN 32.102.400.000 6,37 Garanti Bankası 28.938.000.000 0,68 Akbank 26.480.000.000 0,64 Tüpraş 26.018.554.880 3,60 Turkcell 25.960.000.000 1,83 Enka İnşaat 23.400.000.000 0,93 İskenderun Demir Çelik 23.200.000.000 2,51 İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,50 Türk Hava Yolları 22.162.800.000 1,10 Bim Mağazalar 22.162.800.000 6,92 Ford Otosan 21.440.601.000 6,64 Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,58 Türk Telekom 17.850.000.000 3,59 Sabancı Holding 16.690.504.156 0,62 Anadolu Efes 12.007.894.734 1,08 Tofaş Oto. Fab. 11.050.000.000 3,70 Şişe Cam 10.575.000.000 1,04 Vakıflar Bankası 10.125.000.000 0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladıMünih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı
İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttıİsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Türkiye'de üretildi! Görenler gözlerine inanamadı

Türkiye'de üretildi! Görenler gözlerine inanamadı

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Mahmutbey'deki kilit yıl sonuna kadar çözülüyor

Mahmutbey'deki kilit yıl sonuna kadar çözülüyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.