İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 782 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.095.000.000 2,19 Koç Holding 33.524.572.221 1,15 ASELSAN 32.512.800.000 6,45 Garanti Bankası 29.652.000.000 0,70 Akbank 27.720.000.000 0,67 Turkcell 25.806.000.000 1,82 Tüpraş 25.793.177.600 3,57 Enka İnşaat 23.500.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 22.736.000.000 2,46 Türk Hava Yolları 22.701.000.000 1,13 İş Bankası (C) 22.409.850.600 0,50 Bim Mağazalar 21.661.860.000 6,77 Ford Otosan 21.001.963.500 6,51 Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,59 Türk Telekom 17.465.000.000 3,52 Sabancı Holding 17.016.968.785 0,63 Anadolu Efes 12.067.105.260 1,09 Tofaş Oto. Fab. 11.040.000.000 3,70 Şişe Cam 10.485.000.000 1,03 Vakıflar Bankası 10.450.000.000 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

