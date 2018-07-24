İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 764 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.695.000.000 2,12 Koç Holding 32.560.930.962 1,11 ASELSAN 31.486.800.000 6,25 Garanti Bankası 27.888.000.000 0,66 Akbank 26.120.000.000 0,63 Tüpraş 26.043.596.800 3,60 Turkcell 24.948.000.000 1,76 Enka İnşaat 23.500.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 22.388.000.000 2,42 Türk Hava Yolları 21.942.000.000 1,09 İş Bankası (C) 21.509.856.600 0,48 Bim Mağazalar 21.434.160.000 6,70 Ford Otosan 21.019.509.000 6,51 Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,55 Sabancı Holding 16.670.100.116 0,62 Türk Telekom 16.520.000.000 3,33 Anadolu Efes 12.138.157.892 1,10 Tofaş Oto. Fab. 10.820.000.000 3,62 Şişe Cam 10.462.500.000 1,03 TAV Havalimanları 10.099.218.750 2,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

