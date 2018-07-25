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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 776 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.080.000.000 2,14 Koç Holding 33.270.982.416 1,14 ASELSAN 31.942.800.000 6,34 Garanti Bankası 28.644.000.000 0,68 Akbank 26.680.000.000 0,65 Tüpraş 25.918.387.200 3,58 Turkcell 25.542.000.000 1,80 Enka İnşaat 23.850.000.000 0,95 İskenderun Demir Çelik 23.113.000.000 2,50 Türk Hava Yolları 22.839.000.000 1,14 İş Bankası (C) 22.004.853.300 0,49 Bim Mağazalar 21.418.980.000 6,69 Ford Otosan 20.738.781.000 6,43 Yapı ve Kredi Bank. 17.654.337.184 0,56 Türk Telekom 17.080.000.000 4,19 Sabancı Holding 16.935.352.627 0,63 Anadolu Efes 12.102.631.576 1,09 Şişe Cam 10.822.500.000 1,07 Tofaş Oto. Fab. 10.700.000.000 3,58 Vakıflar Bankası 10.175.000.000 0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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